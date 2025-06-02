Джейхун Байрамов отправился в Кению

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Республику Кения.

Об этом сообщили Day.Az в МИД Азербайджана.

Сообщается, что в рамках официального визита ожидаются участие министра в официальной церемонии открытия посольства Азербайджанской Республики в Республике Кения, а также проведение двусторонних встреч с высокопоставленными официальными лицами страны.

Ранее Джейхун Байрамов обсудил с госминистром Катара перспективы сотрудничества.