https://news.day.az/politics/1757631.html Джейхун Байрамов отправился в Кению Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Республику Кения. Об этом сообщили Day.Az в МИД Азербайджана.
Джейхун Байрамов отправился в Кению
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Республику Кения.
Об этом сообщили Day.Az в МИД Азербайджана.
Сообщается, что в рамках официального визита ожидаются участие министра в официальной церемонии открытия посольства Азербайджанской Республики в Республике Кения, а также проведение двусторонних встреч с высокопоставленными официальными лицами страны.
Ранее Джейхун Байрамов обсудил с госминистром Катара перспективы сотрудничества.
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