Джейхун Байрамов обсудил с госминистром Катара перспективы сотрудничества

29 мая министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с государственным министром МИД Катара Мохаммадом бин Абдулазизом бин Салехом аль-Хулейфи.

Как сообщили Day.Az в МИД, в ходе встречи были обсуждены перспективы азербайджано-катарского сотрудничества, вопросы двусторонней и многосторонней повестки, а также текущая ситуация в регионе в постконфликтный период.

Было выражено удовлетворение уровнем сотрудничества между странами, подчеркнута важность использования имеющегося потенциала для дальнейшего развития отношений. Также обсуждались возможности сотрудничества в рамках председательства Азербайджана на саммите ОИС в следующем году.

Была подчеркнута важность решений, принятых в рамках СОР29, состоявшейся в Азербайджане в прошлом году.

Министр Джейхун Байрамов также подробно проинформировал собеседника о последствиях прошлого конфликта и оккупационной политики Армении, нынешней ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях, усилиях по борьбе с минной угрозой, а также о ходе процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Говоря о вызовах и препятствиях, с которыми сталкивается процесс построения мира в регионе, министр Джейхун Байрамов обратил внимание на то, что в Конституции Армении и ряде законодательных актов по-прежнему сохраняются территориальные претензии к Азербайджану.

На встрече был проведен обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.