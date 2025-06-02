Светлана Булах отметила юбилей "Гарниром по-французски"

В торжественной атмосфере на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра была показана двухактная музыкальная лирическая комедия "Гарнир по-французски" по пьесе французского драматурга и писателя Марка Камолетти "Играем в дружную семью или гарнир по-французски", сообщает Day.Az.

Этот спектакль стал особенным событием - он был посвящён 75-летнему юбилею заслуженной артистки Светланы Булах, чье имя давно стало символом высокого актёрского мастерства и преданности сцене.

Перед началом спектакля главный режиссёр театра Джавид Имамвердиев рассказал зрителям о жизни и творческом пути юбилярши. От лица всего коллектива он поздравил Светлану Булах с юбилеем и вручил ей Почётную грамоту от Республиканского комитета Профсоюза работников культуры Азербайджана - признание многолетнего труда и вклада в развитие театрального искусства.

Светлана Булах посвятила сцене более полувека, из которых 42 года она служит в Музыкальном театре. В своём выступлении актриса выразила глубокую благодарность за внимание, поддержку и уважение, которые ей оказывают коллеги и поклонники.

Режиссёр-постановщик спектакля - заслуженный деятель искусств Аскер Аскеров, режиссёр - заслуженный артист Борис Графкин, художник-постановщик - заслуженный художник Набат Самедова, художник по костюмам - Нубар Гусейнова, балетмейстеры - заслуженные артисты Елена и Закир Агаевы, помощник режиссёра - Тамилла Асланова.

Главные роли исполнили: заслуженная артистка Светлана Булахина (Сюзетта), Эмиль Гейдаров (Роберт), Элеонора Мустафаева (Жаклин), Рауф Бабаев (Бернард), Юлия Гейдарова (Сюзанна), Фирас Мамедов (Жорж), а также артисты балета театра.

Когда всё идёт не по плану, нужно соображать быстро и придумывать всё на ходу... Муж, жена, любовник, любовница и кухарка оказываются в нелепых ситуациях... Как выбраться из круговорота вранья, и не раскрыть быстро выдуманную легенду?... Как и всегда, комедия была встречена зрителями с большим интересом и любовью, наполнив зал смехом и радостной энергией.