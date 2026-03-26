HBO показала первый тизер сериала о Гарри Поттере

HBO представила дебютный тизер сериала "Гарри Поттер и философский камень".

Как передает Day.Az, ролик длиной чуть более двух минут обещает премьеру на HBO Max в период Рождества 2026 года.

Съемки сериала стартовали прошлым летом, и в тизере показаны ключевые сцены: жизнь Гарри у Дурслей, письмо из Хогвартса, знакомые персонажи - Хагрид, Рон, Гермиона и другие ученики.

Зрители активно обсуждают ролик, отмечая, что сериал передает атмосферу "девяностых" и ближе к духу книг, а первые отзывы называют шоу "безумием" в хорошем смысле слова.