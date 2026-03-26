https://news.day.az/showbiz/1824242.html HBO показала первый тизер сериала о Гарри Поттере - ВИДЕО HBO представила дебютный тизер сериала "Гарри Поттер и философский камень". Как передает Day.Az, ролик длиной чуть более двух минут обещает премьеру на HBO Max в период Рождества 2026 года.
HBO показала первый тизер сериала о Гарри Поттере - ВИДЕО
HBO представила дебютный тизер сериала "Гарри Поттер и философский камень".
Как передает Day.Az, ролик длиной чуть более двух минут обещает премьеру на HBO Max в период Рождества 2026 года.
Съемки сериала стартовали прошлым летом, и в тизере показаны ключевые сцены: жизнь Гарри у Дурслей, письмо из Хогвартса, знакомые персонажи - Хагрид, Рон, Гермиона и другие ученики.
Зрители активно обсуждают ролик, отмечая, что сериал передает атмосферу "девяностых" и ближе к духу книг, а первые отзывы называют шоу "безумием" в хорошем смысле слова.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре