Автор: Байрам Эльшадов

Отношения Азербайджана и России продолжают развиваться на принципах добрососедства и крепкого партнерства. Недавнее заявление внешнеполитических ведомств двух стран о соглашении по компенсациям по делу о крушении самолета AZAL является тому одним из подтверждений. Тем не менее, порой происходят абсолютно необъяснимые вещи. К примеру т.н. "спикера" фейкового "парламента" "арцаха" Ашота Даниеляна почему-то приняли на официальном приеме в посольстве России в Армении.

Мыльный пузырь сепаратистов окончательно лопнул в сентябре 2023-го года, когда Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность. Между тем Даниелян выдумал себе титул "испольняющего обязанности президента" и продолжает проводить какие-то там встречи. Выдумывать себе должности и вешать лапшу на уши он, конечно, может кому угодно. Шизофреники часто так делают. Вопрос в другом - почему его слушают? Почему посол в Армении Сергей Копыркин участвует в таких провокациях?

Мнение Кремля по поводу отношений с Баку, думаем, является ясным. Недавний визит заместителя председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука в Азербайджан был довольно плодотворным, а из Москвы периодически звучат благодарности в адрес нашей страны и подчеркивается важность двусторонних отношений. А Копыркин теперь что - отдельная республика? В сепаратисты записался и не следует линии российского правительства?

Кстати, это далеко не первая провокация с его стороны. Когда помер (слова "умер" или "скончался" этой мрази не подходят) Зорий Балаян - нелюдь, который был одним из основателей карабахского движения, идеи т.н. "миацума", идеологии откровенной ненависти к азербайджанцам - посол РФ появился на его похоронах. Что именно тогда пришел поддержать Копыркин? Идеологию ненависти к азербайджанцам?

Приглашение Даниеляна на официальный прием тоже является осознанным политическим решением, причем из ряда вон выходящих. В таких вопросах случайностей не бывает. Дипломатический прием невозможно сравнить с посиделками в ресторане или личной записной книжкой посла, потому что каждый человек на официальном мероприятии получает официальное приглашение, ему отводится место в протоколе. Именно поэтому к послу России в Армении Сергею Копыркину возникает простой и почти лобовой вопрос - в каком качестве он распахнул двери перед тараканом Даниеляном?

Если для Копыркина это частное лицо, обычный гражданин, тогда совершенно непонятно, зачем этому частному лицу отвалили кусок протокола на официальном мероприятии российской дипмиссии. Если же он видит в нем представителя ликвидированного сепаратистского образования, то речь идет уже об откровенной политической провокации против Азербайджана. Третьего варианта просто нет.

Вся эта история слишком уж аккуратно укладывается в старую, дурно пахнущую схему. Десятилетиями в российских внешнеполитических кабинетах сидели люди, для которых армянская повестка была почти личным проектом. Они прикрывали оккупацию, подкармливали сепаратизм, ловко отводили глаза от изгнания азербайджанцев с их же земли. Копыркин сейчас разыгрывает ровно эту карту, причем делает это демонстративно и с убийственной политической безответственностью.

Карабахская проблема и возникла, и десятилетиями гноилась при прямом российском участии. Оккупация азербайджанских территорий не висела бы в воздухе так долго без внешней подпитки. После 2020 года Москва попыталась застолбить себе место в Карабахе под вывеской миротворцев, а по сути протащить туда очередную версию "Русского мира". Когда Армения начала публично отползать от карабахской темы, в России ее тут же принялись упрекать за "сдачу". Это объясняет очень многое. Для вполне конкретных кругов освобождение Карабаха стало ударом заботливо выпестованному инструменту влияния.

Поэтому появление Даниеляна в посольстве не курьез и не случайная оплошность протокольного отдела, а симптом. Копыркин словно решил показать, что да, мы все еще будем держать эту тему в повестке, да, мы все еще будем доставать из политического морга фигуры бывшего сепаратистского режима, да, мы все еще будем раздражать Баку. Только проблема в том, что времена изменились. Азербайджан не будет молча наблюдать за подобными играми.

Кстати, особенно мерзко вся эта история смотрится на фоне 9 мая. День, который Москва пытается упаковывать в обертку "исторической памяти", в очередной раз превратили в дешевый политический фарс. В самой Москве праздник прошел под густой тенью войны против Украины, под язвительные ухмылки Киева и с очевидной оглядкой на то, разрешат ли провести парад без "прилетов". Украина, кстати, фактически такую возможность Москве дала. И на этом фоне российская дипмиссия в Ереване решила сдобрить картину еще и сепаратистским душком.

Видимо, в идеальных грезах отдельных кабинетов в Москве на подобных мероприятиях рядом с "лидерами" так называемых Абхазии и Южной Осетии должен был гордо восседать какой-нибудь "глава" пресловутого "арцаха". Но этот сценарий благополучно сгорел дотла. Азербайджан поставил точку. Наша страна закрыла вопрос целиком и полностью, восстановила свой суверенитет и отправила всю сепаратистскую конструкцию на свалку истории. Те, кто еще недавно мнил себя "президентами", "министрами" и "спикерами", сегодня могут смотреть российские парады разве что по телевизору, да и то находясь в бакинском следственном изоляторе.

Копыркину, который с распростертыми объятиями принимает у себя политический мусор, стоило бы это осознать и наконец определиться, кто он вообще такой- дипломат Российской Федерации или куратор старых сепаратистских схем? Проводит официальную линию Москвы или обслуживает реваншистские фантазии проармянских групп, засевших внутри российского МИДа? Выбор, прямо скажем, не самый сложный в его карьере.

Азербайджан сегодня ведет себя с Россией взвешенно, рационально и по-государственному. Баку не плодит искусственных конфликтов и не скатывает двусторонние отношения в поле для дешевых демаршей. Но уважение должно быть взаимным. Невозможно в Москве разливаться соловьем про стратегическое партнерство, а в Ереване через собственное посольство отвешивать политические реверансы перед ошметками карабахского сепаратизма.

Сергей Копыркин своим приемом продемонстрировал полную дипломатическую глухоту и осознанно полез в провокацию. Случившееся обязано получить оценку в Москве, причем жесткую и без малейших увиливаний. Посольство России в Армении не филиал армянского реваншизма, и российский посол не имеет права превращать дипломатическую площадку в клуб поддержки ликвидированного сепаратистского проекта.