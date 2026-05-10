Президент Ильхам Алиев: Решающая роль Великого лидера в истории Азербайджана никогда не сотрется из нашей памяти

Решающая роль Великого лидера в истории Азербайджана никогда не сотрется из нашей памяти.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями города Зангилан.

"Продолжая его политику, мы сегодня находимся здесь, в Зангилане. Мы изгнали врага с наших земель, восстановили нашу территориальную целостность. А до этого мы построили сильную экономику, сильную армию, укрепили патриотические тенденции в обществе и фактически смогли вывести Азербайджан из международной изоляции", - подчеркнул глава государства.