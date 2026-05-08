По мере того как социальные сети становятся неотъемлемой частью повседневной жизни, растет и число случаев злоупотребления фальшивыми именами и анонимными профилями. Различные страны применяют разные правовые и технологические подходы для борьбы с этой проблемой.

Как передает Day.Az, приведенные ниже примеры отражают международный опыт противодействия фальшивой идентичности в социальных сетях:

В Германии в рамках закона "NetzDG" платформы, через фальшивые аккаунты которых распространяется язык ненависти, могут быть оштрафованы на сумму до 50 миллионов евро, если не удалят соответствующий контент. Во Франции за цифровые манипуляции предусмотрен штраф до 75 тысяч евро или лишение свободы сроком до одного года. В США кража личности (impersonation) считается федеральным преступлением и, в зависимости от нанесенного ущерба, может повлечь крупные штрафы или тюремное заключение.

В Турции согласно принятому в 2022 году "Закону о дезинформации" лица, распространяющие под вымышленными именами информацию, вызывающую страх и панику среди населения, могут быть приговорены к лишению свободы сроком от 1 года до 3 лет. В России за нарушение правил анонимности и распространение фейковых новостей предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей для физических лиц и до 1,5 миллиона рублей для юридических лиц. В Китае аккаунты пользователей, не прошедших регистрацию под настоящим именем, немедленно блокируются, а сами пользователи попадают в черный список системы "социального кредита" и лишаются доступа ко многим государственным услугам.

Азербайджан в этой сфере демонстрирует одну из самых успешных моделей в мире как с точки зрения правового регулирования, так и технологических решений. В нашей стране защита чести и достоинства граждан в цифровой среде является одним из приоритетов государственной политики. Национальное законодательство располагает эффективными механизмами для выявления преступников, скрывающихся за фальшивыми профилями. Это делает интернет-пространство более прозрачным и надежным.

Согласно статье 148-1 Уголовного кодекса Азербайджана, за клевету или оскорбление в интернете с использованием фальшивых имен пользователей, профилей или аккаунтов предусмотрены штрафы в размере от 1000 до 2000 манатов, общественные работы сроком от 360 до 480 часов, исправительные работы сроком до 2 лет или лишение свободы сроком до 1 года. Это жесткое и справедливое регулирование решительно пресекает безответственное поведение в онлайн-пространстве.

Насими Алескерли