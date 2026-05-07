Роботов научили играть в теннис почти как людей

Как передает Day.Az, система LATENT обучает гуманоидов движениям на основе фрагментов человеческой моторики, собирая их в полноценные удары и перемещения.

Технологию уже протестировали на роботе Unitree G1. Теперь он может отбивать мячи и играть с человеком.