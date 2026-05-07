UFC представил специальный пояс для турнира в Белом доме

Во время визита участников турнира UFC White House в Белый дом был представлен специальный чемпионский пояс для победителей титульных поединков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, уникальный пояс выполнен в цветах американского флага.

Над традиционным логотипом UFC размещено число 250, символизирующее 250-летие независимости США, к которому приурочен турнир.

Напомним, турнир UFC White House пройдет 15 июня в Вашингтоне.

Главным событием вечера станет титульный бой в легком весе между Илией Топурией и Джастином Гэтжи.

Ранее участники турнира посетили Белый дом и встретились с президентом США Дональдом Трампом.