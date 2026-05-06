Брюссель пытается поймать Армению на крючок

Автор: Мехти Ахмедзаде

5 мая 2026 года Ереван принял первый двусторонний саммит Армения-ЕС. Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта подписали c Николом Пашиняном документы о партнерстве, дали ему и гражданам Армении определенные обещания, в частности, свободные поездки в Европу. Картинка вышла красивая, только за ней скрывается куда менее праздничная реальность. Особенно, если говорить про визовый вопрос. И Армении стоит обратить на это внимание.

На саммите был передан лишь первый оценочный доклад о "ходе реализации Плана действий по либерализации визового режима". По словам фон дер Ляйен, он носит "очень позитивный характер". Конкретных сроков - никаких. Это принципиальный момент, ведь согласно документу, Армению обязуют сейчас, а результат - когда-нибудь потом. То есть, Еревану теперь предстоит перестроить миграционную систему, привести паспортные базы к европейским стандартам, усилить пограничный контроль и встроить Frontex в свою повседневную работу. Все это требует денег, времени и политической воли. Взамен - пока только похвала и "рекомендации".

Евросоюз давно использует с малыми странами одну и ту же схему политического втягивания через обещания будущих выгод. Сначала запускается "диалог". Затем выдается "план действий" - список условий, каждое из которых выглядит техническим и разумным: безопасные паспорта, контроль границ, борьба с нелегальной миграцией. Страна начинает менять институты, тратить ресурсы, подстраивать внутренние процедуры под требования Брюсселя. После этого появляются дополнительные проверки и очередные этапы оценки. В итоге процесс растягивается на годы, а сам обещанный результат остается в руках ЕС.

Именно здесь визовая либерализация превращается в инструмент постоянного давления. Хотите свободные поездки - выполняйте условия. Причем эти условия могут выходить далеко за пределы технических требований и касаться судебной системы, работы силовых структур, миграционной политики и внешнеполитического курса. Европа фактически заставляет Армению согласиться на долгий внешний мониторинг.

Идеальный пример в этом плане - Грузия. Она получила безвизовый режим с ЕС еще в 2017 году. Но даже уже предоставленный безвиз не оказался окончательной гарантией. После обострения политических разногласий между Тбилиси и Брюсселем Евросоюз начал обсуждать и вводить ограничения для отдельных категорий граждан - прежде всего чиновников и владельцев служебных паспортов. Для Армении это означает, что даже в случае получения безвиза он останется условным. Его сохранение будет зависеть не только от паспортов, границ и миграционной статистики, но и от политической линии Еревана. Причем, чем больше ЕС будет привязывать Армению, тем труднее ей будет отступать от требований Брюсселя.

Там будут официально говорить о "сближении народов" и "поддержке реформ", но будут умалчивать об очевидных вещах, к примеру, о старении Европы. Ни для кого не секрет, что рождаемость на Западе находится на ужасно низком уровне и рынок труда в большинстве стран ЕС испытывает хронический дефицит рабочих рук, в том числе в логистике, строительстве, сельском хозяйстве и сфере ухода за пожилыми. Обещания визовой либерализации тем или иным странам открывают для ЕС еще один канал привлечения трудовой миграции - легальной и полулегальной. Армения становится удобным источником относительно дешевой рабочей силы.

Да, часть граждан сможет получить больше возможностей для заработка за рубежом. Но для самой Армении это означает усиление оттока молодых, квалифицированных и активных людей. При населении около трех миллионов человек такая потеря быстро превращается в проблему для экономики, демографии и внутреннего рынка труда. Дополнительно возрастает риск нарушений миграционных правил, депортаций и новых претензий со стороны Брюсселя. В итоге безвиз, который сегодня подается как свобода передвижения, завтра может стать источником новых требований к самой Армении.

Для Еревана эта история не столько о свободе поездок, сколько о цене, которую придется заплатить еще до получения результата. Брюссель же получает удобную конструкцию влияния: ожидания внутри армянского общества растут, институциональная зависимость усиливается, а право финального решения остается за ЕС.

Именно так работает крючок. Сначала тем или иным странам его подают как путь к Европе, затем превращают в систему ожиданий, уступок и внешней зависимости. Чем дольше страна идет по этому маршруту, тем труднее ей признать, что обещанная свобода передвижения может оказаться лишь приманкой.