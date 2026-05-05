Продолжается подготовка к учениям EFES-2026 с участием азербайджанских военнослужащих

Продолжаются подготовительные тренировки к многонациональным учениям "EFES-2026", проводимым в Турецкой Республике с участием азербайджанских военнослужащих.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана.

Сообщается, что согласно плану международных учений, военнослужащие на различных полигонах практически отработали стрельбы из артиллерийских и миномётных установок.

Азербайджанские военнослужащие демонстрируют высокий профессионализм.