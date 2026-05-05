Историческое выступление Президента Ильхама Алиева: оппоненты были обезоружены

Автор: Акпер Гасанов

Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева в онлайн-формате на саммите Европейского политического сообщества в Ереване стало одним из наиболее ярких и содержательных политических сигналов как для региона Южного Кавказа, так и для европейских институтов, претендующих на роль посредников и арбитров.

И в данном случае важно подчеркнуть не только содержательную сторону заявления, но и форму его подачи: перед нами - очередной пример блестящих ораторских и полемических способностей Президента Ильхама Алиева. Физически не присутствуя на саммите, он сумел полностью перехватить повестку. Его выступление, по сути, обезоружило всех недругов Азербайджана, которые явно рассчитывали использовать площадку в Ереване для продвижения привычных антиазербайджанских нарративов.

Эти попытки были сведены к нулю еще до того, как прозвучали. Более того, любые последующие реакции и "ответы" утратили смысл - потому что в выступлении главы нашего государства уже было сказано все необходимое: четко, аргументированно и с опорой на факты. Ключевой тезис, прозвучавший в речи Президента, состоит в том, что мир между Азербайджаном и Арменией уже достигнут.

Это утверждение не является политической риторикой или дипломатическим авансом. Оно базируется на конкретных шагах: подписанной в Вашингтоне декларации, парафированном тексте мирного соглашения, начавшихся торговых отношениях и реальных транспортных операциях. Азербайджан не просто декларирует мир - он его реализует на практике. Экспорт нефтепродуктов в Армению и транзит грузов через территорию Азербайджана - это не символические жесты, а фундамент новой реальности.

Именно в этом контексте особенно важен скрытый, но вполне читаемый месседж, адресованный внешним игрокам. Всем тем, кто пытается примерить на себя тогу "миротворцев", было недвусмысленно указано: они опоздали. Мирный процесс больше не нуждается в посредниках, которые зачастую руководствуются не стремлением к стабильности, а собственными геополитическими интересами. Более того, любые попытки вмешательства в текущий процесс будут восприниматься как фактор дестабилизации, а не помощи.

Тем самым Президент Азербайджана фактически поставил под сомнение саму легитимность ряда внешних инициатив, которые под прикрытием миротворчества стремятся сохранить рычаги влияния в регионе. В этом и заключается стратегическая глубина его выступления: оно не только фиксирует достигнутые результаты, но и формирует новую архитектуру отношений, в которой ключевая роль принадлежит самим сторонам конфликта.

Отдельного внимания заслуживает критика европейских институтов, прежде всего Европейского парламента и ПАСЕ. Здесь глава нашего государства продемонстрировал не просто политическую жесткость, но и последовательность. Он напомнил о длительном участии Азербайджана в структурах Совета Европы, о конструктивной роли Баку в этих форматах и о том, что ограничения в отношении азербайджанской делегации были введены лишь после того, как страна восстановила свою территориальную целостность.

Этот момент является принципиальным. По сути, речь идет о прямом обвинении в двойных стандартах. Когда международное право десятилетиями игнорируется, а его реализация внезапно становится поводом для санкций - это не что иное, как политическая ангажированность. И Президент Ильхам Алиев не просто обозначил эту проблему, но и вывел ее на уровень системной характеристики: двойные стандарты как modus operandi.

Еще более жесткой стала оценка деятельности Европарламента, который, по словам Президента Ильхама Алиева, вместо содействия миру занимается его подрывом. Четырнадцать резолюций за пять лет против нашей страны - это действительно выглядит как целенаправленная кампания, а не случайная последовательность решений. И в этом контексте решение азербайджанского парламента о приостановке сотрудничества с Европарламентом выглядит не эмоциональной реакцией, а логичным и взвешенным шагом.

Важно и то, что Президент Азербайджана не ограничился критикой, а предложил позитивную повестку. Поддержка проведения саммита ЕПС в Армении, приглашение провести саммит в Азербайджане в 2028 году, готовность к открытому диалогу - все это демонстрирует уверенность Баку в собственной позиции и отсутствие страха перед международной дискуссией. Напротив, Азербайджан сам формирует эту дискуссию.

Таким образом, выступление Президента Ильхама Алиева стало полноценной стратегической декларацией. В нем были четко обозначены причины и последствия армяно-азербайджанского конфликта, дана оценка текущему состоянию переговорного процесса и определен баланс сил в регионе. Более того, было ясно показано, что этот баланс уже изменился - и изменился в пользу реального мира. Попытки представить Азербайджан как сторону, препятствующую миру, были заранее опровергнуты фактами. Попытки навязать внешнее посредничество - лишены смысла. Попытки использовать международные площадки для давления - обесценены.

В результате мы видим редкий пример того, как одно выступление политического деятеля мирового уровня способно не просто повлиять на дискуссию, а фактически завершить ее еще до начала. Именно в этом и проявляется политическое мастерство - в умении не реагировать на повестку, а формировать ее. И Президент Ильхам Алиев в очередной раз продемонстрировал этот свой поистине уникальный дар.