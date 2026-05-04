SOFAZ может смягчить негативные последствия высоких цен на нефть на экономику Азербайджана

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) остается ключевым механизмом, позволяющим смягчать негативные последствия высоких цен на нефть на внутреннюю экономику страны.

Как передает Day.Az, азербайджанский эксперт-экономист Инглаб Ахмедов сказал Trend, что при сохранении политики ограниченных трансфертов в государственный бюджет и их постепенного снижения до 2030 года часть нефтяных доходов может быть стерилизована и направлена на управление за рубежом, что снизит давление на экономику стран.

"Текущее повышение цен на нефть в большей степени обусловлено не глобальным энергетическим переходом, а геополитическими факторами, связанными с происходящими в мире процессами. Поэтому ключевой вопрос в том, насколько этот фактор носит краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный характер, поскольку именно от этого зависит его влияние на экономику, особенно в такой стране, как Азербайджан, где зависимость от нефти остается значительной. Пока можно говорить о том, что, по крайней мере, на этот год возможна смена тренда. Цены на нефть выше 100 долларов продержатся как минимум несколько месяцев, хотя этот период может оказаться более продолжительным, в том числе из-за напряжённости вокруг Ормузского пролива", - сказал И. Ахмедов.

По его словам, в последние годы наблюдалась тенденция к снижению доли нефтяного сектора в макроэкономических показателях и росту ненефтяного сектора как в ВВП, так и в экспорте. "В бюджетных доходах это было менее заметно из-за стабильных трансфертов из Нефтяного фонда, однако общая динамика была очевидной. Сейчас же существует высокая вероятность, что этот тренд изменится", - сказал он.

И.Ахмедов отметил, что в краткосрочной перспективе эффект будет положительным, ожидается рост ВВП, поскольку экономическая динамика в значительной степени связана с нефтяным сектором.

"Даже рост ненефтяной экономики во многом отражает нефтяные доходы, учитывая взаимосвязанность всех секторов. Кроме того, на фоне высоких цен на нефть возможно увеличение бюджетных расходов, в том числе через пересмотр параметров бюджета в течение года, что дополнительно простимулирует экономический рост.

Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе последствия могут быть негативными. При ослаблении нефтяного фактора государство, как правило, вынуждено активнее развивать ненефтяной сектор и улучшать бизнес-климат. Высокие же нефтяные доходы, напротив, снижают стимулы к диверсификации. В результате нефть вновь начинает доминировать, а развитие ненефтяного сектора замедляется. Подобная ситуация уже наблюдалась после девальваций 2015 года, когда в 2016-2017 годах усилия по диверсификации были активными, но с восстановлением нефтяных доходов приоритеты снова сместились. Есть риск, что этот сценарий повторится: в краткосрочной перспективе макроэкономические показатели улучшатся, однако в долгосрочной это может усилить зависимость экономики от нефти и затормозить устойчивое развитие", - сказал эксперт-экономист.

Он добавил, что высокие цены на нефть, как показывает практика, практически никогда не подталкивают правительства к диверсификации экономики: "Напротив, в большинстве случаев, особенно в нефтяных странах, активные шаги в этом направлении предпринимаются тогда, когда цены снижаются и нефтяные доходы уже не способны поддерживать экономику на прежнем уровне. Именно в такие периоды сама макроэкономическая ситуация, включая фискальные и монетарные условия, начинает стимулировать проведение реформ".

"Вместе с тем у Азербайджана есть определённая особенность - наличие Нефтяного фонда. Основная часть нефтяных доходов аккумулируется именно там, не напрямую в государственном бюджете, а затем осуществляется трансферт средств. Если правительство сохранит текущую политику и не будет увеличивать объёмы трансфертов сверх запланированного уровня, а также продолжит курс на их постепенное снижение до 2030 года, это может сыграть положительную роль. В таком случае часть нефтяных доходов будет стерилизована и управляться за рубежом, что снизит давление на внутреннюю экономику. Однако есть риск, что рост нефтяных доходов приведёт к увеличению государственных расходов сверх запланированного уровня", - подчеркнул И.Ахмедов.

Он отметил, что в целом действует универсальное правило - если высокие нефтяные доходы носят краткосрочный характер, их целесообразно не направлять напрямую в экономику, а использовать для накоплений или управления за рубежом. Если же есть уверенность, что высокий уровень цен сохранится хотя бы в среднесрочной перспективе, правительства, как правило, увеличивают бюджетные расходы, растут заработные платы, расширяются социальные программы и усиливается экономическая активность.

"При этом текущий рост цен обусловлен преимущественно геополитическими факторами, а значит, его продолжительность крайне трудно прогнозировать. В этих условиях наиболее рациональным подходом является проведение консервативной политики, исходя из предположения о временном характере высоких цен, без усиления зависимости экономики от нефти и с сохранением курса на диверсификацию", - заключил эксперт-экономист.