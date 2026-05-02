В Астане представлены азербайджанская культура, гастрономия и вина

В Астане состоялся вечер, посвященный азербайджанским винам, гастрономии и культуре.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие прошло при поддержке посольства Азербайджанской Республики в Казахстане.

Посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов отметил, что инициатива проведения вечера была поддержана диппредставительством в рамках работы по популяризации культуры и традиций нашей страны.

Мероприятие прошло по инициативе компании Luxury Valley, которую возглавляет предприниматель Эмиль Асгаров. Она занимается продвижением азербайджанских вин на казахстанском рынке.

Среди гостей были представители дипломатического корпуса, международных организаций, государственных структур, а также послы более 30 государств.

В рамках мероприятия были представлены блюда азербайджанской кухни. Ключевой частью программы стала дегустация азербайджанских вин, включая гранатовый напиток. Гостям также рассказали об особенностях винодельческих регионов Азербайджана - Шамахы, Габалы и Исмаиллы.

"Со временем мы представили азербайджанское вино и казахстанским ценителям, стремясь развивать не только экономические, но и культурные связи между странами", - сказал Э. Асгаров.

Также состоялась музыкальная программа, в ходе которой были исполнены национальные танцы Азербайджана.