Взрыв произошел в арендуемом домике в кемпинге на северо-западе Франции. В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе и дети, сообщил телеканал BFM, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Пять человек, из которых четверо дети, пострадали при взрыве в переносном доме в кемпинге в Пенестен", - говорится в публикации.

Двое детей получили сильные ожоги и находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что инцидент произошел 1 мая, когда 62-летняя женщина, арендовавшая домик, открыла дверь. В результате, приток воздуха спровоцировал взрыв. В доме взорвался баллон с газом. Кроме женщины, пострадали дети от 8 до 13 лет. Все пострадавшие были доставлены по воздуху в больницу Нанта, где им оказывают необходимую помощь. По факту произошедшего организовано расследование.