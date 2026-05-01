Инсайдер рассекретил подробности об Ultra-наушниках Apple

Компания Apple рассматривает выпуск новых наушников под названием AirPods Ultra, которые могут занять более высокий сегмент по сравнению с текущими AirPods Pro. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на журналиста Bloomberg Марка Гурмана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным Гурмана, устройство получит встроенные инфракрасные камеры, предназначенные не для съемки, а для анализа окружающей среды и передачи данных голосовому помощнику Siri. Ожидается, что новые сенсоры будут использовать технологии компьютерного зрения и помогут расширить возможности функции Visual Intelligence на iPhone 15 Pro и более новых моделях. Подход напоминает работу инфракрасных камер в системе Face ID на смартфонах компании.

Ранее предполагалось, что подобные функции появятся в одной из версий AirPods Pro третьего поколения, однако теперь источники указывают на формирование отдельной линейки Ultra, которая будет позиционироваться выше существующих моделей. Такие наушники потенциально могли бы поддерживать управление жестами, однако, по последним данным, эта функция вряд ли будет реализована.

Стоимость новинки, как ожидается, превысит цену текущих AirPods Pro, которые продаются за $249 (примерно 18,6 тыс. руб. по курсу на 30 апреля 2026 года).

Точные сроки выхода устройства не раскрываются, но одним из возможных сценариев считается презентация в сентябре одновременно с другими продуктами линейки Ultra, включая складной iPhone.

