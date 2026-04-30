Окампо полностью разоблачил себя

Распространившаяся в СМИ и соцсетях запись разговора бывшего прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо со своим сыном и каким-то третьим лицом заслуживает внимания. Они обсуждают планы относительно премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вплоть до того, чтобы его "убрать", говорят о возможностях повлиять на разрыв Евросоюзом сделок, заключенных с Азербайджаном. Окампо выдает свою "агентуру" в лице бывшего главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, утверждает, что тот способен оказывать давление на европейские структуры, в частности на Европарламент. Эта запись - саморазоблачение лоббиста, на которого очень рассчитывает диаспора.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев.

По словам депутата, азербайджанская сторона давно говорит о наличии в европейских структурах коррупционных схем, завязанных на армянском лобби. Нас не хотели слушать. То, что лоббист так откровенно говорит о коррупционных схемах и планах, свидетельствует о том, что эти схемы появились не сегодня, а, как и указывал Азербайджан, существовали давно. Прозвучавшее в записи это фактически признание Окампо в коррупции.

"Признание в существовании в Европарламенте армянского лобби, проводящего антиазербайджанскую, тюркофобскую и исламофобскую политику, а также в том, что это лобби сформировалось не на общественных началах, а финансируется со стороны. Продвигаемая лобби политика не является политикой Евросоюза, это политика группы коррумпированных лиц, лобби, действующего по соответствующим схемам против интересов Азербайджана и Турции. Лоббисты финансируются армянской диаспорой, за ее счет богатеют и строят карьеру. Уверен, что Окампо, Боррель это только видимая часть айсберга, а в его невидимой части куда больше действующих лиц", - сказал азербайджанский депутат.

Европарламент, подчеркнул Гянджалиев, всегда находился на антиазербайджанских позициях. Однако запись разговора Окампо с сыном позволила увидеть, насколько глубоки проблемы, насколько укоренилась коррупция в ЕП. Примечательно, что Окампо некогда представлял МУС, призванный бороться за законность и порядок, а Боррель представляет Евросоюз, где много говорится о демократии и правах. А тем временем эти лица участвуют в одних схемах с карабахскими преступниками и армянскими миллиардерами, имеющими нечистый бизнес в Европе.

"21 апреля был принято решение о направлении в Армению новой европейской миссии. Как утверждается - для поддержки и предотвращения различных гибридных атак на эту страну. Наверняка лоббисты вроде Борреля постараются сделать так, чтобы в состав миссии вошли лица, которые будут вести деятельность против Никола Пашиняна. Также неизвестно пока, на что будут направлены выделяемые Армении со стороны ЕС 200 миллионов евро. Агентура лобби может принять меры к тому, чтобы эти средства были потрачены на шаги против действующего правительства республики. Какова цель? Устранить правительство, продвигающее мирную повестку, и привести к власти реваншистов с последующей эскалацией в регионе", - заключил Турал Гянджалиев.

