Азербайджан и Мексика обсудили сотрудничество в сфере туризма

Председатель правления Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгстшмид встретился с руководителем подразделения по инновациям, устойчивому развитию и профессионализации туризма Секретариата по туризму Мексики Мигелем Агиньигой Родригесом.

Как передает Day.Az, об этом сообщило посольство Азербайджана в Мексике в соцсети Х.

Отмечается, что встреча состоялась в рамках 50-й международной туристической выставки Tianguis Turístico México 2026, которая проходит в Акапулько, штат Герреро, с 27 по 30 апреля.

"В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Мексикой в сфере туризма, а также возможные направления совместных инициатив в области устойчивого и инновационного туризма", - говорится в публикации.