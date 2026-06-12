В Армении так и не открылся политический гипермаркет

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о требованиях блока "Сильная Армения" Самвела Карапетяна.

Day.Az представляет публикацию:

Блок "Сильная Армения" российского бизнесмена Самвел Карапетян требует немедленно отменить результаты парламентских выборов.

Чисто по-человечески Карапетяна даже жаль - какой удар по эго! Он привык мерить успех миллионами квадратных метров торговых центров и забитыми до отказа фуд-кортами, а тут такой облом и жалкие крохи голосов. Для человека его масштаба это не просто проигрыш, а личное оскорбление.

А ведь как пафосно все начиналось! Дорогущие VIP-политтехнологи из кожи вон лезли, креативили как могли.

Вся страна была завешана билбордами с его суровым лицом - думали, наверное, солнце собой затмить.

Однако ставка на визуальный эффект и большие деньги не сработала.

На этом фоне армянский избиратель оказался глух к языку масштабных инвестиций и политического глянца. Люди, судя по всему, решили, что выборы - это про будущее страны, а не про открытие очередного гипермаркета с бесплатной сахарной ватой. Парламент всё-таки не филиал компании "Ташир".

В итоге амбициозный политический стартап обанкротился, так и не перерезав красную ленточку.