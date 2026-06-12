В Милли Меджлисе обсуждают 10 законопроектов

В рамках внеочередной сессии Милли Меджлиса проводится очередное заседание.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend с мероприятия, на заседании будут обсуждаться следующие вопросы:

1. Законопроект Азербайджанской Республики "О реализации государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2025 год" (первое чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики о присоединении к "Международной конвенции о контроле систем предотвращения вредного загрязнения судов";

3. Законопроект Азербайджанской Республики "Об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Португальской Республике (в Лиссабоне)";

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О земельной аренде", "О земельном рынке", "О приватизации государственной собственности", "Об управлении муниципальными землями" и "О регулировании цен";

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О культурной столице Азербайджана - городе Шуша";

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об охране зеленых насаждений" (третье чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (третье чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственной службе" (второе чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках, законы Азербайджанской Республики "Об информации, информатизации и защите информации" и "О защите детей от вредной информации" (первое чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Жилищный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев" (внутренне перемещенные лица) и "О социальной защите вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц" (первое чтение).