Стрельба на фестивале в США: двое погибших

В американском городе Сиэтл во время гастрономического фестиваля Bite of Seattle произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Seattle Times со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в центре города, где в момент происшествия проходил популярный фестиваль, собравший тысячи посетителей.

Четверых пострадавших госпитализировали. По данным медиков, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще один человек получил незначительные травмы, однако отказался от госпитализации.

В полиции Сиэтла сообщили, что по факту случившегося начато расследование. Информации о задержании подозреваемого или нескольких подозреваемых на данный момент не поступало.