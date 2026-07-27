Стрельба на фестивале в США: двое погибших
В американском городе Сиэтл во время гастрономического фестиваля Bite of Seattle произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, еще пятеро получили ранения.
Как передает Day.Az, об этом сообщает The Seattle Times со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел в центре города, где в момент происшествия проходил популярный фестиваль, собравший тысячи посетителей.
Четверых пострадавших госпитализировали. По данным медиков, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще один человек получил незначительные травмы, однако отказался от госпитализации.
В полиции Сиэтла сообщили, что по факту случившегося начато расследование. Информации о задержании подозреваемого или нескольких подозреваемых на данный момент не поступало.
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