https://news.day.az/society/1850373.html Тяжелое ДТП в Агстафе - есть погибший и раненый В Агстафе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате аварии два человека были доставлены в больницу. Один из них скончался, состояние второго оценивается как тяжелое. На место происшествия привлечены сотрудники полиции. По факту проводится расследование.
Тяжелое ДТП в Агстафе - есть погибший и раненый
В Агстафе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате аварии два человека были доставлены в больницу.
Один из них скончался, состояние второго оценивается как тяжелое.
На место происшествия привлечены сотрудники полиции.
По факту проводится расследование.
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