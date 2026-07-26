Тяжелое ДТП в Агстафе - есть погибший и раненый

- есть погибший и раненый

В Агстафе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате аварии два человека были доставлены в больницу.

Один из них скончался, состояние второго оценивается как тяжелое.

На место происшествия привлечены сотрудники полиции.

По факту проводится расследование.