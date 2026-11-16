В Стамбуле представлены инвестиционные возможности Азербайджана

В Стамбуле состоялось мероприятие на тему "Инвестиции в Азербайджан: стимулы и механизмы поддержки", в рамках которого были представлены инвестиционные возможности страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, мероприятие было организовано Аппаратом торгового представителя Азербайджана в Турции, Стамбульской промышленной зоной Анатолийской стороны (İAYOSB) и Стамбульским обществом турецко-азербайджанской солидарности и культуры (İSTAD) при участии Генерального консульства Азербайджана в Стамбуле. В нем приняли участие предприниматели, представляющие различные секторы экономики Турции.

Участникам представили информацию об инвестиционных возможностях Азербайджана, механизмах стимулирования и государственной поддержки инвесторов. Также состоялась презентация по данной тематике и были даны ответы на интересующие предпринимателей вопросы.

В рамках мероприятия торговый представитель Азербайджана в Турции Тамерлан Тагиев встретился с председателем правления İAYOSB Муратом Чёкмезом. Стороны обменялись мнениями о проектах, обладающих потенциалом для совместной реализации.

Отметим, что Торговое представительство Азербайджана в Турции действует с 2023 года. Торговый представитель Азербайджана в Турции Тамерлан Тагиев ранее в интервью Trend заявлял, что содействие привлечению инвестиций турецких предпринимателей в Азербайджан является одной из основных задач представительства.

По его словам, до конца 2025 года было организовано более 30 визитов турецких бизнесменов в Азербайджан, в рамках которых страну посетили более 200 предпринимателей. Тагиев также отмечал, что турецким инвесторам была представлена информация об инвестиционных возможностях Карабаха и Восточного Зангезура, а также о механизмах государственной поддержки и предоставляемых льготах.

Представитель подчеркнул важность инвестиционного сотрудничества и реализации совместных проектов для расширения торговых связей между Турцией и Азербайджаном.