КСИР заявил об ударе по американской радиолокационной станции в Бахрейне

Иранские беспилотники нанесли удар по американской радиолокационной станции, расположенной на вертолетной базе Эр-Рифаа в Бахрейне.

Как говорится в сообщении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), атака была осуществлена шестью БПЛА в рамках второго этапа ответных действий на военную агрессию США, передает Day.Az.

В КСИР уточнили, что операцию провели подразделения Воздушно-космических сил корпуса.

Напомним, что очередное обострение отношений между США и Ираном началось 8 июля. В этот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько волн ударов по территории Ирана, заявив, что это стало ответом на атаку на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном.

В ответ Тегеран начал наносить удары по американским объектам на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. В результате конфликта морская торговля через Ормузский пролив оказалась парализована.