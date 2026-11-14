В Баку парень шантажировал студентов ИИ-фейками

В Баку задержан молодой человек, который монтировал фото- и видеоматериалы со студентами и публиковал их в социальных сетях с целью вымогательства.

Как сообщает Day.Az, решением Наримановского районного суда в отношении Илькина Нахмедова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Задержанный в ходе операции Главного управления по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел (МВД) Нахмедов признал свою вину в суде. Он сообщил, что требовал со студентов по 20, 25 и 30 манатов за удаление снимков, сгенерированных им при помощи программ искусственного интеллекта.

Выяснилось, что 25-летний обвиняемый ранее уже был судим.

Следственный орган предъявил Илькину Нахмедову обвинение по статье 182.2.2 Уголовного кодекса Азербайджана (вымогательство, совершенное неоднократно).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.