ЕБРР раскрыл объем инвестиций в экономику Азербайджана

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) представил данные по портфелю проектов в Азербайджане на конец октября 2026 года.

Согласно обновленным данным, портфель проектов ЕБРР в Азербайджане составил 879 миллионов евро и охватывает 35 проектов, передает Day.Az.

Как говорится в отчете ЕБРР, доля участия банка в этих проектах составляет 1%, а объем операционных активов оценивается в 716 миллионов евро.

С момента начала своей деятельности в Азербайджане ЕБРР вложил в экономику страны в общей сложности 3,831 миллиардов евро. Общий объем выделенных средств составляет 3,621 миллиардов евро.

До настоящего времени ЕБРР оказал поддержку в реализации 202 проектов в Азербайджане.

Структура портфеля: корпоративный сектор - 3%, финансовые институты - 7%, устойчивая инфраструктура - 89%. В общей стоимости портфеля доля частного сектора составляет 41%.

Согласно расчетам Trend, в 2020-2025 годах ЕБРР инвестировал в Азербайджан в общей сложности 573 млн евро.

Объем годовых инвестиций менялся следующим образом:

Год Инвестиции Изменение за год 2020 17 млн евро - 2021 34 млн евро +100,0% 2022 86 млн евро +152,9% 2023 156 млн евро +81,4% 2024 199 млн евро +27,6% 2025 81 млн евро −59,3%

Максимальный объем годовых инвестиций был зафиксирован в 2024 году - 199 миллионов евро. В 2025 году показатель снизился до 81 миллион евро, что на 59,3% меньше, чем годом ранее.

При этом объем инвестиций в 2025 году был примерно в 4,8 раза выше показателя 2020 года.