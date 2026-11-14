https://news.day.az/world/1874302.html В Ормузском проливе на мине подорвался еще один танкер В Ормузском проливе еще один нефтяной танкер подорвался на морской мине. Как передает Day.Az со ссылкой на IRIB, об этом сообщили Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР). По утверждению иранских военных, инцидент произошел сегодня утром.
В Ормузском проливе на мине подорвался еще один танкер
В Ормузском проливе еще один нефтяной танкер подорвался на морской мине.
Как передает Day.Az со ссылкой на IRIB, об этом сообщили Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).
По утверждению иранских военных, инцидент произошел сегодня утром. Танкер, проигнорировав ранее вынесенные предупреждения и отключив системы слежения и идентификации, следовал по запрещенному маршруту к востоку от Ормузского пролива, где и наткнулся на морскую мину.
Обстоятельства происшествия и информация о возможных пострадавших не уточняются.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре