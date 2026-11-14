В Ормузском проливе на мине подорвался еще один танкер

В Ормузском проливе еще один нефтяной танкер подорвался на морской мине.

Как передает Day.Az со ссылкой на IRIB, об этом сообщили Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

По утверждению иранских военных, инцидент произошел сегодня утром. Танкер, проигнорировав ранее вынесенные предупреждения и отключив системы слежения и идентификации, следовал по запрещенному маршруту к востоку от Ормузского пролива, где и наткнулся на морскую мину.

Обстоятельства происшествия и информация о возможных пострадавших не уточняются.