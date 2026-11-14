В США сняты ограничения на вылеты самолетов

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сняло запрет на вылеты воздушных судов из аэропортов страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на уведомление ведомства, ограничения были отменены после более чем четырех часов действия.

"Запрет на вылеты самолетов по всей стране снят", - говорится в документе.

Отметим, что за время действия ограничений в США было отменено 5 117 авиарейсов, еще 9 814 рейсов задержаны. В общей сложности ситуация затронула около 1,5 млн пассажиров.

Напомним, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановило вылеты из всех аэропортов на территории страны из-за проблем с оборудованием авиадиспетчеров.