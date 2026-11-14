Формула-1 столкнулась с проблемой

Команды Формулы-1 "Мерседес" и "Феррари" разрешили своим сотрудникам отказаться от поездок на заключительные этапы сезона-2026 в Катаре и Абу-Даби из-за опасений, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, руководители обеих команд подчеркнули, что решение каждого сотрудника будет уважаться и не повлияет на его дальнейшие отношения с работодателем.

Глава "Мерседеса" Тото Вольф на пресс-конференции в Сан-Паулу заявил, что безопасность персонала остается одним из главных приоритетов команды.

"Если кто-то не чувствует себя комфортно, отправляясь в поездку, я всегда буду это уважать. Это никак не изменит наших отношений", - подчеркнул Вольф.

Аналогичную позицию занял руководитель "Феррари" Фредерик Вассер. По его словам, несмотря на напряженный календарь, команда не намерена принуждать сотрудников к участию в поездках.

"Сейчас мы находимся в середине серии из девяти гонок за 11 недель. Но в любом случае будем уважать решение каждого члена команды. Если кто-то не хочет ехать, мы это уважим", - отметил Вассер.

Ранее аналогичную возможность своим сотрудникам предоставила Международная автомобильная федерация (ФИА).

Напомним, что из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке в нынешнем сезоне уже были отменены Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии.

Предпоследний этап чемпионата мира, Гран-при Катара, запланирован на 27-29 ноября. Финальная гонка сезона должна состояться 4-6 декабря в Абу-Даби.