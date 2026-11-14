В США танкер столкнулся с круизным судном

В порту Нового Орлеана танкер Atlantic Asphalt столкнулся с круизным судном American Heritage, на борту которого находились более 130 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на BBC, судно стояло на якоре.

Спасателям удалось извлечь из-под завалов нескольких человек, не получивших травм, поисковая операция продолжается.

Участок реки закрыт для судоходства.

Причины столкновения и число пострадавших пока неизвестны.