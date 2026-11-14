https://news.day.az/world/1874295.html В США танкер столкнулся с круизным судном В порту Нового Орлеана танкер Atlantic Asphalt столкнулся с круизным судном American Heritage, на борту которого находились более 130 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на BBC, судно стояло на якоре. Спасателям удалось извлечь из-под завалов нескольких человек, не получивших травм, поисковая операция продолжается.
В США танкер столкнулся с круизным судном
В порту Нового Орлеана танкер Atlantic Asphalt столкнулся с круизным судном American Heritage, на борту которого находились более 130 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на BBC, судно стояло на якоре.
Спасателям удалось извлечь из-под завалов нескольких человек, не получивших травм, поисковая операция продолжается.
Участок реки закрыт для судоходства.
Причины столкновения и число пострадавших пока неизвестны.
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