Рубио назвал главное условие победы США в конфликте с Ираном
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что победой Вашингтона в противостоянии с Ираном станет полное лишение Тегерана финансовых и технологических возможностей для разработки ядерного оружия.
Как передает Day.Az, об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов после выступления в Федералистском обществе в Вашингтоне.
"Я думаю, что победа заключается в том, чтобы гарантировать, что у них никогда не будет ядерного оружия. А это означает, что у них не должно быть ни денег, ни оборудования для его создания", - подчеркнул Рубио.
По словам госсекретаря, экономическое давление США уже нанесло Ирану значительный ущерб.
"В настоящее время экономический ущерб, который мы наносим этому режиму, настолько велик, что нет необходимости в военных действиях. Потому что мы очень серьезно ослабили их", - заявил он.
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