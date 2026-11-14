Азербайджанская нефть выросла в цене

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Августа повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,8 доллара США, или на 2,8%, составив 102,68 доллара США за баррель.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщают участники нефтяного рынка.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан на базе FOB цена одного барреля нефти марки Azeri Light повысилась на 2,89 доллара США, или на 3,01%, и составила 98,79 доллара США.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем повысилась на 3,16 доллара США, или на 4,58%, составив 72,20 доллара США за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем повысилась на 4,05 доллара США, или на 4,4%, составив 96,11 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.

По данным Trading Economics, в пятницу цена на сырую нефть закрепилась на уровне выше 88 долларов за баррель.

"Несмотря на рост цен на предыдущей торговой сессии, заявление Президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон больше не нуждается в сделке с Ираном, ослабило надежды на дипломатическое урегулирование войны.

Трамп также поручил вице-президенту Дж. Д. Вэнсу уделять приоритетное внимание внутренним вопросам, а не переговорам с Тегераном. Иран же сохраняет позицию, согласно которой для начала прямых мирных переговоров Вашингтон должен снять введенные против страны морскую блокаду и санкции.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи также подчеркнул, что Тегеран не намерен вывозить обогащенные ядерные материалы из страны.

Несмотря на всю эту напряженность, на фоне возобновления экспорта сырой нефти с Ближнего Востока нефтяные котировки движутся ко второму недельному снижению подряд. Победа Демократической партии на промежуточных выборах в США также усилила ожидания более скорого завершения конфликта", - отмечается в сообщении.