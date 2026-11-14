Что дадут гражданам поправки в Налоговый кодекс? - о новых льготах в Азербайджане

Автор: Ибрагим Алиев

В Азербайджане готовится масштабный пакет изменений в Налоговый кодекс, и большинство его положений выгодно налогоплательщикам. Поправки, которые обсуждались на прошлой неделе, предусматривают новые льготы, упрощение процедур и более мягкие условия для тех, кто выполняет обязательства перед бюджетом.

Важная особенность пакета в том, что его готовили с участием самих предпринимателей. По данным Государственной налоговой службы, из 67 планируемых изменений 21 подготовлено на основе обращений предпринимателей. Законодательство в этом случае формируется с учетом того, с чем налогоплательщики сталкиваются в повседневной работе.

Главная новость для малого бизнеса - пятилетняя льгота в размере 25% от начисленного подоходного налога или налога на прибыль. Ее получат предприниматели, соответствующие установленным критериям. Для небольшой компании, которая только набирает обороты, четверть налога - заметная сумма. Ее можно вложить в оборудование, повысить зарплаты сотрудникам или открыть новые рабочие места.

По предварительной оценке налоговой службы, льготой смогут воспользоваться около 10 тыс. налогоплательщиков. Малый бизнес обеспечивает работой значительную часть населения и поддерживает экономику регионов, поэтому такая поддержка затронет далеко не только самих предпринимателей.

Ощутят изменения и обычные покупатели. Сегодня программа ƏDV geri al позволяет возвращать часть НДС при покупках у плательщиков этого налога. Поправки распространяют ее на предпринимателей, которые НДС не платят: при безналичной оплате у них покупатель сможет вернуть 0,9% стоимости товаров и услуг. Одна покупка дает немного, но при регулярных расходах суммы постепенно накапливаются. Попутно программа поощряет безналичные расчеты, выдачу чеков и делает торговлю прозрачнее.

Новые возможности появятся у владельцев недвижимости, которые сдают ее в аренду и платят подоходный налог по ставке 20%. Они смогут учитывать при расчете налога свои расходы. Если собственник регулярно тратится на ремонт и содержание квартиры, документально подтвержденные затраты будут вычитаться из дохода. В итоге налог будет начисляться не со всей арендной платы, а с того, что остается после расходов.

Не забыли и о жителях домов, идущих под снос. Квартиры, которые они получают взамен прежнего жилья, предлагается освободить от налогообложения. Льгота распространится и на дополнительную площадь в пределах 20% от первоначальной, а сама передача жилья будет освобождена от НДС. Для семей, переезжающих в новые дома в рамках проектов обновления городской застройки, это означает меньше расходов при переселении и надежную защиту их имущественных интересов.

Кроме того, изменения затронут и вторичный рынок жилья. Компании, которые покупают квартиры у граждан по безналичному расчету и затем перепродают их, временно будут платить НДС только с торговой наценки, а не со всей стоимости. Это делает официальные сделки выгоднее и помогут усилить конкуренцию на рынке, а значит, улучшить условия и для покупателей.

Серьезное послабление получат налогоплательщики, допустившие просрочку платежей. Ежедневную ставку процентов на налоговую задолженность предлагается снизить с 0,1% до 0,05%, то есть вдвое. Для предпринимателя, который временно испытывает трудности с деньгами, это заметное облегчение. Кроме того, тем, кто уплатит финансовые санкции в течение 10 рабочих дней, предусмотрена скидка 10%.

Больше свободы появится и в выборе налогового режима. Предприниматели смогут в течение календарного года добровольно переходить с упрощенного налога на подоходный налог или налог на прибыль. Так бизнес сможет гибко подстраивать налоговую модель под свои реальные финансовые результаты.

Отдельное решение предусмотрено для общепита. Предприятия, которые пропустили срок оформления упрощенного налога, при соблюдении условий смогут сохранить этот режим со ставкой 8% и продолжить работу в привычной системе.

Поддержку получит и туризм - одна из перспективных отраслей экономики страны. Гостиницам и санаториям предлагаются налоговые льготы, связанные с обслуживанием иностранных гостей. Высвобожденные средства можно направить на модернизацию, повышение качества услуг и развитие туристической инфраструктуры.

В целом пакет поправок создает более комфортные условия для добросовестных налогоплательщиков. Меньшая финансовая нагрузка и гибкие правила повышают интерес граждан и бизнеса к работе в легальной экономике. А когда у предпринимателей остается больше собственных средств, растут инвестиции, появляются новые рабочие места и оживляется экономическая активность. Расширение официального оборота, в свою очередь, со временем укрепит и доходную часть бюджета.