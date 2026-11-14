https://news.day.az/economy/1874310.html Золото и серебро подорожали на мировом рынке На мировых товарных рынках зафиксирован рост стоимости фьючерсов на золото. Как передает Day.Az со ссылкой на биржевые данные, на Нью-Йоркской товарной бирже COMEX декабрьские фьючерсы на золото с поставкой в 2026 году подорожали на 0,03% и достигли 3 886,30 доллара за тройскую унцию (31,1 грамма).
Золото и серебро подорожали на мировом рынке
На мировых товарных рынках зафиксирован рост стоимости фьючерсов на золото.
Как передает Day.Az со ссылкой на биржевые данные, на Нью-Йоркской товарной бирже COMEX декабрьские фьючерсы на золото с поставкой в 2026 году подорожали на 0,03% и достигли 3 886,30 доллара за тройскую унцию (31,1 грамма).
В то же время фьючерсы на серебро с поставкой в декабре 2026 года подешевели на 1,89%. Их стоимость составила 49,12 доллара за унцию.
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