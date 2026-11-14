Mercedes-Benz научит автомобили самостоятельно стартовать со светофора

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz запатентовал новую систему автоматического управления стартом, которая способна распознавать сигналы светофора и самостоятельно начинать разгон без участия человека.

Как сообщило издание The Drive, соответствующая патентная заявка компании описывает технологию, призванную исключить человеческий фактор при резком ускорении, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Согласно документации, в традиционных системах быстрого старта (Launch Control) ключевым ограничением остается время реакции водителя. Инженеры Mercedes-Benz предлагают решить эту проблему за счет объединения алгоритмов машинного обучения и штатных камер автомобиля, которые используются в системах автономного вождения.

Принцип работы технологии заключается в следующем: бортовая камера отслеживает сигнал светофора, и в момент переключения с красного на зеленый электроника автоматически инициирует интенсивный разгон с места. В патенте упоминается сценарий ускорения до 70 миль в час (около 112 км/ч), после чего система плавно снижает темп до заданной крейсерской скорости - например, 40 миль в час (64 км/ч) или стандартных 60 миль в час (96 км/ч).

Такой запас скорости необходим для обеспечения плавности хода и сохранения комфорта в салоне, чтобы избежать резких рывков при прекращении ускорения. О сроках внедрения новой функции в серийные модели Mercedes-Benz пока не сообщается.