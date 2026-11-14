Счетная палата предложила усовершенствовать законодательство о внебюджетных доходах

Помимо сокращения внебюджетных доходов в следующем году, необходимо также совершенствовать законодательство, регулирующее формирование и использование этих средств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в заключении Счетной палаты по законопроекту "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год".

Отмечается, что в 2027 году внебюджетные доходы бюджетных организаций Азербайджана прогнозируются на уровне 949 миллионов манатов. Это на 72 миллиона манатов, или 7,1 процента, меньше показателя 2026 года.

Согласно документу, доля внебюджетных доходов в общих доходах государственного бюджета в 2027 году сократится на 0,2 процентного пункта по сравнению с текущим годом и составит 2,4 процента.

Внебюджетные доходы бюджетных организаций, формируемые за счет выполнения работ, оказания услуг, реализации продукции и других видов деятельности, в 2027 году также прогнозируются по девяти источникам. По двум из них ожидается рост поступлений, по остальным семи - снижение.

В заключении отмечается, что наиболее существенный рост по сравнению с текущим годом прогнозируется по поступлениям от части финансовых санкций, административных штрафов и налогов, которая в соответствии с законодательством относится к внебюджетным доходам.

В частности, поступления от финансовых санкций, применяемых налоговыми органами и относимых законодательством к внебюджетным доходам, в 2027 году прогнозируются на уровне 297 миллионов манатов. Это на 35 миллионов манатов больше показателя 2026 года.

Счетная палата также проанализировала подходы к прогнозированию внебюджетных доходов и основные положения нормативно-правовых актов, регулирующих их формирование и использование.

В заключении Палаты отмечается, что проведенный анализ выявил необходимость внесения изменений в законодательство, регулирующее внебюджетные операции.

Отметим, что подходы к прогнозированию внебюджетных доходов и особенности их правового регулирования подробно рассмотрены в разделах II и VII заключения Счетной палаты.