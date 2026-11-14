В Азербайджане начинается отопительный сезон

С 15 ноября в Баку и других районах Азербайджана начинается отопительный сезон.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ОАО "Азеристиликтеджхизат".

Согласно утвержденным Кабинетом министров правилам использования тепловой энергии, отопительный сезон в этих регионах продлится до 15 апреля 2027 года. В 18 районах с более холодным климатом отопление включили еще 1 ноября.

В рамках подготовки к зиме проведены ремонтные и профилактические работы. Обновлено 12 153 метра тепловых сетей, восстановлено 5 458 кв. метров изоляционного покрытия. Капитально отремонтированы 30 котлов, текущий ремонт проведен еще на 182. Также механическим способом очищены нагревательные поверхности 1 131 котла.

Кроме того, отремонтированы насосы, электродвигатели и 5 282 задвижки, заменены 22 комплекта насосного оборудования. Проверено 60 км подземных и 75 км наземных газопроводов.

В течение отопительного сезона планируется обслужить более 88 тысяч единиц регулирующей арматуры, оборудования и установок.

Продолжается и модернизация старых котельных. В рамках инвестиционной программы на 2026 год две тепловые станции, получавшие тепло от Бакинского центра теплоэлектроснабжения, переоборудованы в котельные, еще одна котельная модернизирована. В рамках проектов реконструированы системы газо-, электро- и водоснабжения, а также внутриквартальные тепловые сети.

Новые котельные обеспечат отоплением 27 многоэтажных домов и два детских сада на проспекте Гянджи в Хатаинском районе. Модернизированная котельная будет обслуживать 19 жилых домов, один детский сад, два медицинских учреждения и еще 20 объектов.

За счет собственных средств общества старые котельные в Сумгайыте и Сабунчинском районе заменены модульными. В Исмаиллы вместо непригодных к эксплуатации котлов установлена новая котельная мощностью 0,35 Гкал/ч.

В целом сеть ОАО "Азеристиликтеджхизат" включает 549 котельных, 87 тепловых пунктов и две повысительные насосные станции. Услугами общества охвачены 3 838 жилых домов, 272 школы, 159 детских садов, 142 медицинских учреждения, 167 других организаций, финансируемых из госбюджета, и 2 666 прочих хозяйственных объектов.

Обращения по вопросам теплоснабжения принимаются через колл-центр по номеру 956.