Пашинян сделал заявление об открытии границы с Турцией

Армения и Турция близки к установлению дипломатических отношений и полному открытию границ.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в Институте международных и европейских отношений в Дублине.

"Мы сотрудничаем с Турцией, и за последние годы в наших отношениях произошли значительные изменения. Между нашими странами существует двусторонняя торговля, поскольку Турция открыла маршруты для экспорта и импорта через территорию Грузии, хотя прямая сухопутная граница с Арменией остается закрытой", - отметил Пашинян.

Премьер-министр Армении выразил надежду, что в ближайшем будущем сторонам удастся добиться полного урегулирования и нормализации двусторонних отношений.

"Два дня назад у меня состоялась позитивная встреча с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, и мы подтвердили, что близки к последнему шагу на пути к установлению дипломатических отношений и полному открытию границ", - заявил Пашинян.

По его словам, в ближайшем будущем стороны смогут добиться полной нормализации отношений.