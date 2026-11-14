https://news.day.az/economy/1874340.html МЭА обнародовало новые данные по нефтедобыче в Азербайджане В октябре 2026 года суточная добыча сырой нефти в Азербайджане составила 430 тысяч баррелей, что на 10 тысяч баррелей меньше, чем месяцем ранее. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в ноябрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяному рынку.

МЭА обнародовало новые данные по нефтедобыче в Азербайджане

Экономика, 14 ноября 2026 11:49 (UTC +04:00) 191
МЭА обнародовало новые данные по нефтедобыче в Азербайджане

В октябре 2026 года суточная добыча сырой нефти в Азербайджане составила 430 тысяч баррелей, что на 10 тысяч баррелей меньше, чем месяцем ранее.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в ноябрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяному рынку.

Согласно отчету, в сентябре суточная добыча сырой нефти в Азербайджане составляла 440 тысяч баррелей, а в октябре снизилась до 430 тысяч баррелей.

Целевой показатель добычи нефти для Азербайджана на октябрь 2026 года составлял 550 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, фактический объем добычи оказался на 120 тысяч баррелей ниже целевого уровня.

В МЭА оценили устойчивую мощность добычи нефти в Азербайджане в 440 тысяч баррелей в сутки. Эффективный потенциал дополнительной добычи страны составил всего 10 тысяч баррелей в сутки.

По оценке агентства, в октябре мировое предложение нефти значительно увеличилось. По сравнению с предыдущим месяцем оно выросло на 2,3 миллиона баррелей в сутки и достигло 105,4 миллиона баррелей. С августа общий прирост мирового предложения составил 5,3 миллиона баррелей в сутки.

МЭА прогнозирует, что в 2026 году мировое предложение нефти сократится в среднем на 4,8 миллиона баррелей в сутки, а в 2027 году увеличится на 6,6 миллиона баррелей, достигнув 108,1 миллиона баррелей в сутки.

Что касается спроса, агентство ожидает, что в 2026 году мировое потребление нефти сократится на 2,7 миллиона баррелей в сутки, до 102,3 миллиона баррелей. В 2027 году прогнозируется увеличение спроса на 2 миллиона баррелей в сутки.

В отчете отмечается, что высокие цены на топливо, ускорение электрификации транспортного сектора и повышение топливной эффективности автомобилей будут сдерживать восстановление спроса, особенно на моторное топливо.

По оценке МЭА, в четвертом квартале 2026 года предложение на мировом нефтяном рынке начнет превышать спрос, а в 2027 году профицит увеличится еще больше. При этом продолжающиеся атаки на энергетическую инфраструктуру и танкерные перевозки сохраняют риски для восстановления поставок нефти.

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