Делегация Азербайджана впервые приняла участие в саммите AMERIPOL - ФОТО - ВИДЕО

Делегация Азербайджана впервые приняла участие в XVI саммите Сообщества полицейских сил стран Америки (AMERIPOL) в качестве наблюдателя.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Колумбии в социальной сети X.

Саммит состоялся 11-12 ноября в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго. В мероприятии приняли участие руководители и представители правоохранительных органов стран Америки, а также делегации международных организаций и государств других регионов.

Основной темой встречи стало противодействие угрозам внутренней безопасности государств. Участники обсудили борьбу с транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и оружия, торговлей людьми и киберпреступностью.

Особое внимание было уделено обмену оперативной информацией, координации международных расследований, использованию современных технологий и укреплению сотрудничества между правоохранительными органами.

Напомним, 8 сентября 2026 года Министерство внутренних дел Азербайджана получило статус наблюдателя в AMERIPOL по итогам V чрезвычайного саммита Совета директоров организации.

Этот статус открывает дополнительные возможности для взаимодействия азербайджанских правоохранительных органов с зарубежными коллегами, обмена опытом и информацией, а также участия в международных мероприятиях по противодействию организованной преступности.

AMERIPOL объединяет полицейские структуры более 30 стран и занимается развитием международного сотрудничества в сфере обеспечения безопасности и борьбы с транснациональной преступностью.