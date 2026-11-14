Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями, которые прогнозируются со второй половины дня 15 ноября до вечера 16 ноября.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС.

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, в указанный период на территории республики, в том числе в Баку и на Абшеронском полуострове, ожидается сильный ветер, местами интенсивные дожди, грозы, а также кратковременные паводки и наводнения на некоторых горных реках.

В ведомстве рекомендовали во время сильного ветра держаться подальше от легких и временных конструкций, зданий и рекламных щитов, не находиться под электрическими столбами, проводами и высокими деревьями. Особо подчеркнута необходимость строгого соблюдения правил пожарной безопасности в ветреную погоду. Пользователям маломерных судов также напомнили, что выход в море при таких погодных условиях запрещен.

Для защиты от угрозы селей, наводнений и подтоплений гражданам рекомендовали держаться подальше от опасных участков. В случае возникновения опасности необходимо незамедлительно подняться на ближайшую возвышенность и неукоснительно следовать указаниям и рекомендациям спасателей.

МЧС также рекомендовало во время грозы отключать электроприборы от сети, не разговаривать по телефону, не приближаться на открытой местности к линиям электропередачи, молниеотводам, водосточным трубам и антеннам, а также не укрываться под высокими деревьями. Тем, кто находится в автомобиле, рекомендуется остановиться, поднять стёкла и дождаться окончания грозы.

В ведомстве призвали граждан в случае возникновения опасности звонить на горячую линию "112".