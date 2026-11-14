Встречи с молодыми солдатами временно приостановлены

В воинских частях временно введено ограничение на посещения в связи с проведением профилактических мероприятий, направленных на охрану здоровья молодых военнослужащих, недавно приступивших к службе в Азербайджанской армии.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство обороны.

Отмечается, что благодаря эффективным профилактическим мерам, принимаемым в воинских частях, удается предотвращать случаи заражения личного состава респираторными заболеваниями, в том числе гриппом.

Ведомство в очередной раз обратилось к родителям молодых военнослужащих, а также ко всем гражданам с просьбой с пониманием отнестись к введенным ограничениям, проявить заботу о здоровье военнослужащих и воздержаться от посещения воинских частей, в которых проходят службу молодые солдаты.

Подчеркивается, что после отмены ограничений общественность будет дополнительно проинформирована.