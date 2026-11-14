https://news.day.az/sport/1874336.html Салах стал лучшим бомбардиром в истории сборной Египта Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды, побив рекорд Хоссама Хассана, который продержался около 20 лет. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Салах стал лучшим бомбардиром в истории сборной Египта

Спорт, 14 ноября 2026 11:30 (UTC +04:00) 285
Салах стал лучшим бомбардиром в истории сборной Египта

Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды, побив рекорд Хоссама Хассана, который продержался около 20 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Согласно информации, 34-летний футболист оформил дубль в матче отборочного турнира Кубка африканских наций 2027 года против Малави. Египтяне разгромили соперника со счетом 5:0, а Салах довел количество голов за сборную до 70.

На 84-й минуте нападающий отличился ударом головой после передачи Ибрахима Аделя, сравнявшись с Хассаном, на счету которого 69 мячей. В компенсированное время Салах реализовал пенальти и единолично возглавил исторический список бомбардиров сборной Египта.

Примечательно, что прежний рекордсмен еще 7 ноября занимал пост главного тренера национальной команды. Хоссам Хассан, забивший 69 голов за Египет в период с 1985 по 2006 год, был отправлен в отставку всего за шесть дней до рекорда своего бывшего подопечного.

Новым наставником египтян стал Али Махер, для которого разгром Малави оказался дебютным матчем во главе сборной.

До достижения Салаха Хассан занимал первую строчку в списке лучших бомбардиров национальной команды. Теперь он опустился на второе место, а третьим остается Хассан Эль-Шазли с 49 голами. Далее следуют Эль-Сайед Эль-Дизуи (41) и Мохаммед Абутрика (38).

При этом статистические источники расходятся в подсчете голов Салаха. По данным Африканской конфедерации футбола (CAF), на его счету 70 мячей. Некоторые международные базы учитывают 68 голов из-за спорного статуса товарищеской встречи со Свазилендом в 2013 году.

Победа позволила Египту набрать семь очков в трех матчах и возглавить группу B квалификации Кубка африканских наций. Уже 17 ноября египтяне вновь встретятся с Малави, на этот раз на поле соперника.

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