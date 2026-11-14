В Азербайджане обновят профессиональные стандарты в 84 направлениях

Министерство труда и социальной защиты населения совместно с работодателями в настоящее время разрабатывает еще до 55 профессиональных и квалификационных стандартов, а также проводит работу по обновлению 84 действующих стандартов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, новые стандарты охватывают такие сферы, как финансы и бухгалтерский учет, транспорт и логистика, обрабатывающая промышленность и другие отрасли.

В целом за последние годы министерством было разработано и утверждено около 1700 профессиональных и квалификационных стандартов.

Утвержденные стандарты размещены в "Реестре профессиональных и квалификационных стандартов" на портале ведомства e-sosial.az.

Профессиональные стандарты определяют содержание работы, которую должен выполнять сотрудник в рамках конкретной профессии, а также минимальные требования к условиям труда. Квалификационные стандарты, в свою очередь, отражают необходимые компетенции, результаты обучения и критерии оценки по соответствующим квалификациям.

Профессиональные и квалификационные стандарты служат важной основой для подготовки кадров, повышения качества рабочей силы и приведения ее в соответствие с международными стандартами.