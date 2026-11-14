Голоса лишили, но в гости зовут

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о решении ОДКБ по Армении.

Day.Az представляет публикацию:

11 ноября на саммите ОДКБ в Москве Армению лишили права голоса и права назначать своих представителей на руководящие посты.

Формальная причина - долг по взносам за два с лишним года. Сам Пашинян на саммит не поехал: в тот день он был в Анталье на климатической конференции ООН.

Прошло три дня. Выступая в Дублине, Пашинян объявил, что в декабре трижды съездит в Россию на переговоры - 3, 11 и 22 декабря - и надеется "сохранить дружественную атмосферу".

Расклад получается любопытный. В ОДКБ Армения не входит с 2024 года, взносы не платит и о возвращении не думает.

Голоса ее лишили, но для Еревана мало что изменилось: голосом он и так не пользовался. Зато в декабре у Пашиняна три поездки подряд, и тон подчеркнуто миролюбивый.

Объяснение простое. С ОДКБ Ереван может позволить себе разрыв, с Россией в целом - нет. Остаются ЕАЭС, газ, рынок, и прежде всего железная дорога. Армянская железная дорога до сих пор в концессии у РЖД, и на следующей неделе в Ереван приезжает глава компании Белозеров, как раз для переговоров о ней.

Для Баку это совсем не второстепенный вопрос. Участок от Нахчывана до Ерасха находится в той же российской концессии. Пока Москва и Ереван не договорятся, кто и когда его восстановит, разблокировка коммуникаций будет буксовать - сколько бы видеоконференций по TRIPP ни провели.

Так что декабрьские поездки Пашиняна - это не про дружбу. Это про то, кто будет держать в руках рельсы на юге Армении.