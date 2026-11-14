Стали известны имена погибших в тяжелом ДТП в Физули

Как сообщалось ранее, на территории села Бёюк Бахманлы Физулинского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, авария произошла в результате столкновения автомобилей Opel под управлением местного жителя Сеймура Исмайлова и ВАЗ-2104, которым управлял Мустафа Мусаев.

В результате ДТП водитель Opel, 1987 года рождения Сеймур Пехлеван оглу Исмайлов, а также находившиеся в автомобиле пассажиры - 2009 года рождения Туран Элджан оглу Аскеров и Ахад Насими оглу Гейдарзаде - скончались на месте происшествия.

Водитель ВАЗ-2104, 1965 года рождения Мустафа Гасангулу оглу Мустафаев, и его дочь, 1998 года рождения Рамзия Мустафа гызы Мустафаева, получили тяжелые травмы.

Кроме того, находившиеся в Opel Рамазан Эльнур оглу Джафаров, 2009 года рождения, и Ряван Эльнур оглу Аббасзаде, 2010 года рождения, с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в Физулинскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.