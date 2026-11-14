https://news.day.az/unusual/1874345.html В соцсетях в Европе появился очень странный тренд - ВИДЕО В европейском сегмете соцсетей появился новый тренд - хобби доггинг. Как передает Day.Az, люди выгуливают воображаемых собак, "гладят" их, "учат" правильно ходить, разворачиваться, прыгать через препятствия на специальных площадках.

В соцсетях в Европе появился очень странный тренд - ВИДЕО

Это интересно, 14 ноября 2026 12:15 (UTC +04:00) 412
В соцсетях в Европе появился очень странный тренд

В европейском сегмете соцсетей появился новый тренд - хобби доггинг.

Как передает Day.Az, люди выгуливают воображаемых собак, "гладят" их, "учат" правильно ходить, разворачиваться, прыгать через препятствия на специальных площадках. 

Также имеется инструктор, который о правильном расположении тела, тайминге и концентрации при прогулке с невидимым четвероногим другом.

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