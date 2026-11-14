В соцсетях в Европе появился очень странный тренд - ВИДЕО

В европейском сегмете соцсетей появился новый тренд - хобби доггинг.

Как передает Day.Az, люди выгуливают воображаемых собак, "гладят" их, "учат" правильно ходить, разворачиваться, прыгать через препятствия на специальных площадках.

Также имеется инструктор, который о правильном расположении тела, тайминге и концентрации при прогулке с невидимым четвероногим другом.