https://news.day.az/unusual/1874345.html В соцсетях в Европе появился очень странный тренд - ВИДЕО В европейском сегмете соцсетей появился новый тренд - хобби доггинг. Как передает Day.Az, люди выгуливают воображаемых собак, "гладят" их, "учат" правильно ходить, разворачиваться, прыгать через препятствия на специальных площадках.
В соцсетях в Европе появился очень странный тренд - ВИДЕО
В европейском сегмете соцсетей появился новый тренд - хобби доггинг.
Как передает Day.Az, люди выгуливают воображаемых собак, "гладят" их, "учат" правильно ходить, разворачиваться, прыгать через препятствия на специальных площадках.
Также имеется инструктор, который о правильном расположении тела, тайминге и концентрации при прогулке с невидимым четвероногим другом.
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