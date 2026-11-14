Китай и США обсудили снижение торговых пошлин

Китай и США провели первое заседание торгового совета, созданного в рамках двустороннего механизма торгово-экономических консультаций.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявило Министерство коммерции Китая.

По информации ведомства, представители двух стран провели подробные и конструктивные переговоры по ряду вопросов, в том числе о взаимном снижении таможенных пошлин.

Стороны договорились продолжить работу торгового совета и провести новые заседания, в рамках которых планируется обсудить снижение тарифов на товары общей стоимостью до 30 млрд долларов, торговлю сельскохозяйственной продукцией и другие направления двустороннего сотрудничества.