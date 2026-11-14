Рост инвестиций в Азербайджане обеспечили нефтегазовый и горнодобывающий секторы

В январе-сентябре 2026 года рост инвестиций в основной капитал в Азербайджане был обеспечен преимущественно за счет увеличения вложений в нефтегазовый сектор и горнодобывающую промышленность.

По данным Центрального банка Азербайджана, за отчетный период инвестиции в нефтегазовый сектор выросли в реальном выражении на 30,8 процента, тогда как в ненефтегазовом секторе прирост составил 3,1 процента, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации ЦБА, за первые девять месяцев 2026 года инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования составили 14,7 миллиарда манатов. Это на 10,9 процента больше в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На отрасли производства продукции пришлось 8,05 миллиарда манатов, или 54,8 процента общего объема инвестиций. При этом из 9,8 миллиарда манатов, направленных в ненефтегазовый сектор, 1,8 миллиарда манатов было вложено в ненефтегазовую промышленность.

В отраслевой структуре капиталовложений лидировала промышленность, на долю которой пришлось 45,4 процента общего объема инвестиций. На транспорт и складское хозяйство, а также строительство пришлось по 21,6 процента.

Наиболее высокие темпы роста инвестиций зафиксированы в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Вложения в эти сферы увеличились на 36,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инвестиции в транспорт и складское хозяйство выросли на 9,7 процента.

Капиталовложения в промышленность увеличились на 22,9 процента. В Центральном банке отметили, что такая динамика обусловлена главным образом инвестициями в горнодобывающую промышленность, что свидетельствует о значительной роли добывающей отрасли в росте промышленных вложений.

Согласно распределению по источникам финансирования, 75,9 процента инвестиций было обеспечено за счет внутренних источников, остальная часть - за счет внешних. В структуре внутренних инвестиций доля ненефтегазового сектора составила 82,3 процента.

В распределении инвестиций по формам собственности на негосударственный сектор пришлось 55,1 процента, на государственный - 44,9 процента.

Таким образом, несмотря на общий рост инвестиционной активности в Азербайджане, в структуре капиталовложений сохранилась значительная доля промышленности, прежде всего горнодобывающей отрасли.