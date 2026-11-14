Счетная палата Азербайджана оценила риски исполнения прогноза таможенных доходов

В 2027 году поступления в государственный бюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) прогнозируются в размере 6 миллиардов 868 миллионов манатов. Вместе с тем показатели исполнения за предыдущий год, фактические результаты текущего года и вероятность того, что объем импорта окажется ниже прогнозируемого уровня, создают риск недовыполнения этого прогноза.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в заключении Счетной палаты относительно законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год".

Согласно документу, прогноз поступлений по линии ГТК на 2027 год на 498,1 миллиона манатов, или на 7,8 процента, превышает фактический показатель исполнения за 2025 год и на 6 миллионов манатов, или на 0,1 процента, - прогноз на 2026 год.

Одним из основных допущений при прогнозировании этих поступлений на следующий год является ожидаемый объем импорта в размере 32,2 миллиарда манатов, или 19 миллиардов долларов США. Вместе с тем отмечается, что льготы и освобождения, применяемые к импортируемым товарам, будут сдерживать рост бюджетных поступлений.

По оценке Счетной палаты, в 2027 году отношение прогнозируемых поступлений по линии ГТК к объему импорта будет на 0,6 процентного пункта выше фактического показателя 2025 года и на 0,3 процентного пункта ниже прогноза на 2026 год.

Риски исполнения прогноза таможенных поступлений

В заключении подчеркивается, что в 2025 году объем импорта составил 18,1 миллиарда долларов США против прогнозируемых 18,4 миллиарда долларов. При этом прогноз бюджетных поступлений по линии ГТК в размере 6,6 миллиарда манатов не был выполнен: фактические поступления составили 6 миллиардов 369,9 миллиона манатов, что на 230,1 миллиона манатов, или на 3,5 процента, меньше прогнозного показателя.

На 2026 год объем импорта прогнозировался на уровне 18,7 миллиарда долларов США. За первые девять месяцев текущего года фактический объем импорта составил 13,2 миллиарда долларов. За тот же период в государственный бюджет по линии ГТК поступило 4 миллиарда 973,3 миллиона манатов против прогнозируемых 4 миллиардов 984 миллионов манатов. Таким образом, поступления оказались на 10,7 миллиона манатов, или на 0,2 процента, ниже прогноза.

Согласно расчетам Палаты, если объем импорта в текущем году окажется ниже прогнозируемого уровня, поступления по линии ГТК, как ожидается, составят 6,6 миллиарда манатов. Это на 300 миллионов манатов, или на 4,3 процента, меньше утвержденного прогноза.

В документе отмечается, что, несмотря на это, при определении прогноза поступлений по линии ГТК на следующий год была продолжена практика его последовательного увеличения по сравнению с предыдущими годами.

Счетная палата также обратила внимание на то, что неопределенность в международной экономической среде, в частности изменения экономического поведения основных торговых партнеров, могут повлиять на объем импорта. Кроме того, угрозы бесперебойному движению грузов по торговым и логистическим цепочкам способны сократить внешнеторговый оборот и, как следствие, помешать полному обеспечению таможенных поступлений.

Поступления по НДС на импортируемые товары прогнозируются на уровне 4,7 миллиарда манатов

В 2027 году поступления по налогу на добавленную стоимость (НДС) на импортируемые товары прогнозируются в размере 4 миллиардов 700 миллионов манатов. Это на 50 миллионов манатов, или на 1,1 процента, меньше прогноза на 2026 год и на 377,7 миллиона манатов, или на 8,7 процента, больше фактического показателя исполнения за 2025 год.

В заключении сообщается, что увеличение поступлений по сравнению с фактическим показателем 2025 года в основном связано с более высоким прогнозным объемом импорта на следующий год. Так, предусмотренный на 2027 год импорт в размере 19 миллиардов долларов США на 900 миллионов долларов, или на 5 процентов, превышает фактический показатель 2025 года.

Снижение прогноза поступлений по импортному НДС по сравнению с 2026 годом объясняется сокращением доли оборота, облагаемого НДС, в общем объеме импорта в 2025 году, что учитывается при прогнозировании на следующий год.

Вместе с тем в проекте государственного бюджета на 2027 год предусмотрено снижение поступлений по НДС на импортируемые товары по отдельным категориям и увеличение по другим.

Так, прогнозируется сокращение поступлений по НДС на импорт товаров лицами, осуществляющими деятельность в ненефтегазовом секторе и более 51 процента акций и долей которых прямо или косвенно принадлежит государству, на 80 миллионов манатов, или на 40 процентов. По другим юридическим лицам-резидентам и нерезидентам снижение составит 45 миллионов манатов, или 1,2 процента.

В то же время ожидается увеличение поступлений по НДС на импорт товаров физическими лицами на 10 миллионов манатов, или на 1,7 процента, а по бюджетным организациям, публичным юридическим лицам, созданным от имени государства, и другим структурам, финансируемым из государственных фондов, - на 5 миллионов манатов, или на 5,9 процента.

Поступления по импортным акцизам составят 240 миллионов манатов

В 2027 году поступления в госбюджет по акцизам на импортируемые товары прогнозируются в размере 240 миллионов манатов. Это на 6 миллионов манатов, или на 2,6 процента, больше прогноза на 2026 год и на 7,3 миллиона манатов, или на 3,1 процента, выше фактического показателя исполнения за 2025 год.

Согласно заключению Счетной палаты, рост поступлений по этому источнику связан с изменениями в нормативно-правовых актах, предусматривающими включение подслащенных минеральных и газированных напитков, а также чипсов в перечень подакцизных товаров.

Вместе с тем по отдельным товарным группам прогнозируется как увеличение, так и снижение акцизных поступлений.

Ожидается, что поступления по акцизам на нефтепродукты вырастут на 6 миллионов манатов, или на 31,6 процента, на прочие виды алкогольных напитков - на 4 миллиона манатов, или на 8 процентов, а на прочую продукцию - на 6,8 миллиона манатов, или на 17,5 процента.

В то же время прогнозируется снижение поступлений по акцизам на питьевой спирт на 3,7 миллиона манатов, или на 31,6 процента, на пиво и прочие пивосодержащие напитки - на 2,1 миллиона манатов, или на 20 процентов, на табачные изделия и их заменители - на 2 миллиона манатов, или на 10 процентов.

Также ожидается сокращение поступлений по акцизам на легковые автомобили, подлежащие государственной регистрации мотоциклы и автобусы на 2 миллиона манатов, или на 2,6 процента, а по энергетическим напиткам - на 1 миллион манатов, или на 16,7 процента.

Поступления по таможенным пошлинам вырастут

В 2027 году поступления по таможенным пошлинам прогнозируются в размере 1 миллиарда 867 миллионов манатов. Это на 49 миллионов манатов, или на 2,7 процента, больше прогнозного показателя 2026 года и на 96,2 миллиона манатов, или на 5,4 процента, выше фактического исполнения за 2025 год.

По информации Палаты, рост поступлений по таможенным пошлинам будет обеспечен преимущественно за счет увеличения пошлин, уплачиваемых юридическими лицами при импорте товаров.

Так, по импортным пошлинам, уплачиваемым физическими лицами, предусмотрено снижение на 34 миллиона манатов, или на 13,1 процента, тогда как по платежам юридических лиц прогнозируется рост на 93 миллиона манатов, или на 7,2 процента.

Увеличение поступлений по этому источнику также обосновывается прогнозируемым ростом объема импорта до 19 миллиардов долларов США в следующем году.

Поступления по дорожному налогу составят 61 миллион манатов

В 2027 году поступления в государственный бюджет по дорожному налогу прогнозируются в размере 61 миллиона манатов. Это на 1 миллион манатов, или на 1,7 процента, больше прогноза на 2026 год и на 17 миллионов манатов, или на 38,6 процента, выше фактического исполнения за 2025 год.

В заключении отмечается, что основной причиной роста по сравнению с фактическим показателем 2025 года стало повышение ставки налога, взимаемого за каждый литр топлива.

В то же время прогнозируется снижение поступлений по дорожному налогу на импортируемое топливо на 3,5 миллиона манатов, или на 12,5 процента. Оно будет обусловлено преимущественно сокращением поступлений по дизельному топливу на 2,6 миллиона манатов, или на 83,7 процента, по автомобильному бензину - на 900 тысяч манатов, или на 3,4 процента, а по сжиженному газу - на 100 тысяч манатов, или на 100 процентов.

Напротив, по дорожному налогу, уплачиваемому владельцами или лицами, управляющими автотранспортными средствами, зарегистрированными в иностранных государствах и въезжающими на территорию Азербайджана либо следующими транзитом через страну, прогнозируется рост на 4,5 миллиона манатов, или на 14,1 процента.

В заключении Счетной палаты подчеркивается, что фактические показатели исполнения за предыдущие годы, результаты девяти месяцев текущего года и вероятность того, что объем импорта не достигнет прогнозируемого уровня, создают риск недополучения бюджетных поступлений по линии ГТК в 2027 году. В этой связи при прогнозировании таможенных поступлений важно учитывать не только объем импорта, но и изменения в международной торговой среде, а также влияние действующих льгот и освобождений.